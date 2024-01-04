العائد أضعاف.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال رغم شهادة الـ 27%

كتبت- شيماء حفظي:

توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن يرتفع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة مع توقعات بزيادة الإقبال.

وقال نجيب، لمصراوي، إن التوقعات بارتفاع الإقبال بنسب تصل إلى 80% مع توجه أصحاب الشهادات التي ستنتهي مدتها خلال الفترة المقبلة لشراء الذهب، لأن الفارق في ارتفاع الأسعار في الذهب مقارنة بعائد الشهادات أكبر كثيرا.

وجاءت توقعات نجيب، رغم طرح شهادة بعائد سنوي ثابت 27% يصرف آخر المدة، وعائد 23.5% يصرف العائد شهريا.

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة نتيجة تحركات أسعار الدولار في السوق الموازية.

"الغالبية هيشتري ذهب لأن الشهادة بتجيب عائد لكن عائد الذهب أكثر، أو هيلجأ لاستغلال في عقار، أو أي بضاعة أحسن سواء غسالة أو تلاجة.. العائد في الذهب أعلى كثيرا على الأقل 30 - 40% زيادة في الذهب خلال العام الماضي،" وفق ما قاله نجيب.

وقال نجيب، إنه كلما زاد الإقبال سترتفع الأسعار، "إذا مجتش كمية جديدة من الذهب في السوق.. كل ما الكمية بتقل الأسعار بتزيد".

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