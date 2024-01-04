خريطة الأسعار اليوم: الذهب يقفز من جديد وتراجع الطماطم والبطاطس *

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار بشكل طفيف للدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما قفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والملوخية بسوق العبور اليوم الخميس

انخفاض البوري وارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الأرز والسكر واللحوم في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم يقفز 50 جنيهًا بمنتصف تعاملات الخميس