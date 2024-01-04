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سعر الذهب اليوم يقفز 50 جنيهًا بمنتصف تعاملات الخميس

01:54 م الخميس 04 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يقفز في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2743 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيه للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3657 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2048 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 6.2 دولار بنسبة 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24

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