أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد بشكل طفيف في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40171 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42628 جنيها، بتراجع 200 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2283 جنيها، بزيادة 53 جنيها.