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BBC

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:48 ص الخميس 04 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الخميس في الأسواق بشكل طفيف مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 89.52 جنيه، بزيادة 5 قروش

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.64 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.48 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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