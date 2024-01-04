بعد زيادة الإنترنت.. المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تركيب الهاتف الأرضي أكثر من 100%

كتب - علاء حجاج:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات، مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي، وذلك بحسب مصدر قريب الصلة بالشركة، على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من اليوم.

وبحسب المصدر ارتفع إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيه.

وقال المصدر لمصراوي إن طلبات التركيب المقدمة من العملاء قبل طرح نظام التعاقد الجديد وتوفرت لها الإمكانية الفنية بعد تنفيذ نظام التعاقد الجديد سيتم استكمال باقي بنود التعاقد معها بالأسعار الجديدة.

ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب تليفون ارضي البالغ قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيه بنسبة زيادة تخطت 106% ليصل إجمالي مصاريف الطلب والتركيب بدون ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة 203.40 جنيه بدلا من 115.30 جنيه.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

يبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.