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بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات المساء

10:12 م الأربعاء 31 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، بالتزامن مع تثبيت الفائدة الأمريكية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعات 2024، بحسب بيان من المركزي الأمريكي نشر على موقعه اليوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2733 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3514 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 32800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2046 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 9.3 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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