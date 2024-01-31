بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 250 جنيها في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2733 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3514 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 32800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط إلى نحو 2038 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 1.9 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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