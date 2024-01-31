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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31 يناير

04:09 م الأربعاء 31 يناير 2024

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4341 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4456 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3899 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3342 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31192 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب أسعار الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21

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