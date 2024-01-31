هبوط حاد لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يهوي بنسبة 6.81% بنهاية التعاملات

كتب-أحمد والي:

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبوطا حادا بنسبة 6.81% إلى مستوى 28282 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعا من أعلى مستوى له، بعد تجاوزه 30 ألف نقطة للمرة الأولى عند الإغلاق أمس.

كما هوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.84%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 8.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي بيع بقيمة 187.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 121 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 308.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 3.83% إلى مستوى 30347 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند الإغلاق.