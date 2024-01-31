سعر الدولار.. هل يتمسك صندوق النقد بمطالبه في المفاوضات مع مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه يتم العمل على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع الصندوق "وفقا لأهداف البرنامج التي لم تتغير"، مضيفا أن المفاوضات مع الحكومة المصرية الجارية حاليا تتقدم.

وأضاف أن مراجعة برنامج مصر مع الصندوق يرتكز بشكل أساسي على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والتي تعد مرونة سعر الصرف أحد الأدوات التي تساعد على تنفيذ ذلك، ومعالجة مشكلة التضخم المرتفع هي أساسية لذلك، وكذلك تتضمن أهداف البرنامج إعادة إطلاق مستوى الاقتصاد حيث يمكن أن ينمو بنسب تفوق 5 و6% وذلك من خلال إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص، كما تتضمن توسيع رقعة الحماية الاجتماعية من خلال برامج الحماية.

ويطالب الصندوق بتطبيق مرونة أكبر في سعر الصرف، فيما يشهد سعر الدولار تفاوتًا كبيرًا بين السوقين الرسمي والموازي.

وقال أزعور، إن بعثة الصندوق لا زالت تتفاوض حاليا مع السلطات المصرية، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر لبحث رفع قيمة التمويل المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع مصر، والمقدر بنحو 3 مليارات دولار والمتفق عليه منذ ديسمبر 2022، إلى جانب بحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج من أجل صرف شرائح جديدة من القرض.

وتعاني مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية، مما أدى إلى رواج السوق الموازية لها وارتفاع الأسعار إلى الضعف مقارنة بمستوياتها في البنوك.