قفزة كبيرة لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 250 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2733 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3514 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 32800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط إلى نحو 2039 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 1.2 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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