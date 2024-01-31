كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، أكبر شركة منتجة للبترول في مصر، والوفد المرافق له، خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافي للبترول والغاز، وعمليات التنمية المخطط تنفيذها خلال العام الحالي.

كما بحث الجانبان خطط الشركة التوسعية في مصر من خلال رغبتها في الحصول على عدة مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وشهد اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم والتي تتضمن حجم أنشطة مكثف لعمليات حفر الآبار، حيث تم تأكيد أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي.

وشهد اللقاء أيضا استعراض المجهودات المشتركة في مجال كفاءة الطاقة والتشغيل وخفض الانبعاثات بمواقع العمل، بالإضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على السولار وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة الغير المستغلة في توليد الطاقة، فضلاً عن المشاركة في مشروعات المساهمة المجتمعية في مناطق عملها وخاصة بمحافظة مطروح.

وتعد شركة أباتشي العالمية واحدة من أهم شركاء قطاع البترول ومن أكبر الشركات الاستثمارية الأمريكية وأكبر شركة منتجة للزيت الخام في مصر من خلال مناطق امتيازها وحقولها المتعددة في الصحراء الغربية، وفقا للبيان.

وبدأت الشركة نشاطها منذ ما يقرب من 3 عقود، وتمثل حقول الشركة في مصر أحد أهم المناطق في محفظة استثمارات الشركة على مستوى العالم.