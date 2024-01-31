معيط: حريصون على الاستفادة من دعم وخبرات اليابان في تطبيق التأمين الصحي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حريصة على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية في تطبيق "التأمين الصحي الشامل"، والعمل على توطينها خاصة في مجالات التحول الرقمي لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن ذلك يأتي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس في خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وفقا للبيان.

وذكر معيط أن مشروعات التعاون الثنائي المشترك مع "جايكا" تعد نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والياباني.

وأشار إلى أن برنامج التعاون مع "جايكا" يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة في أداء الاقتصاد العالمي، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.

وأوضح الوزير أن التعاون مع "جايكا" يمتد لمجالات تنموية عديدة بما في ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة المستدامة.