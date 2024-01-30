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وزير الاتصالات يغادر إلى المجر لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات

04:08 م الثلاثاء 30 يناير 2024

الدكتور عمرو طلعت

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كتب- علاء حجاج:

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة تستغرق يومين؛ يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعدد من مسؤلى الشركات المجرية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، تهدف هذه اللقاءات إلى بحث التعاون وضخ استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجر في المجالات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يشارك طلعت في مائدة مستديرة تنظمها الوكالة المجرية لترويج الصادرات، بحضور عدد من الشركات المجرية المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كما يشارك في ورشة عمل تنظمها وزارة الاقتصاد الوطني بالمجر، وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد حول النظام الإيكولوجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر، حيث سيتم خلالها تسليط الضوء على فرص التعاون المقترحة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات المجر مجال تكنولوجيا المعلومات

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