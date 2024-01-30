تراجع أسعار السكر والجبن وزيادة العدس بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، والسكر، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي اليوم بالأسواق، اليوم الثلاثاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر العدس المعبأ، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.97 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 44.24 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.11 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 80.14 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.8 جنيه، بتراجع 1.68 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 26.62 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.36 جنيه، بزيادة 2.22 جنيه.

لتر زيت الذرة: 88.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 330.03 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.71 جنيه، بتراجع 94 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 31.35 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو الفول السائب: 45.18 جنيه، بزيادة 86 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 126.19 جنيه، بتراجع 5.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 234.48 جنيه، بتراجع 8.81 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.56 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 74.93 جنيه، بتراجع 48 قرشا.