ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار وتراجع الفاصوليا بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والخيار، والبرتقال أبو سرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والكانتلوب في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 13 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 15 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.