"كيمو ودولسيكا".. "دولسي" ترفع أسعار بعض منتجاتها من الآيس كريم

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة "دولسي" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الآيس كريم بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها من الايس كريم بقيمة تتراوح بين جنيه و3 جنيهات.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر آيس كريم "كيمو ميجا" إلى 15 جنيها، مقابل 12 جنيها قبل الزيادة، و"أسطورة صوص" إلى 6 جنيهات، مقابل 5 جنيهات قبل الزيادة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر "أستيك رايق" إلى 3 جنيهات مقابل جنيهين قبل الزيادة، و"أستيك سكويز مانجو / توت" إلى 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات، ودولسي آب إلى 15 جنيها مقابل 12 جنيها، ودولسيكا كونو إلى 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل الزيادة.

ودولسي هي واحدة شركات إنتاج الآيس كريم في مصر، وتتبع شركة "Nestle"، حيث دخلت السوق المصري للآيس كريم في عام 1988.