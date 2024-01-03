تقلبات بسعر العملة المشفرة.. بيتكوين تفقد مكاسبها وتهبط 6% في 24 ساعة

كتب- علاء حجاج:

شهدت سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تراجعا ملحوظا خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 6.13%، حيث فقدت العملة الرقمية مكاسبها الأخيرة التي سجلتها أمس عندما تجاوزت مستوى 45 ألف دولار والتي استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل هبوط السعر.

ووفقا لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات المشفرة، سجل سعر عملة بيتكوين في أحدث تعاملات 42454 ألف دولار وقت كتابة هذا التقرير، متراجعة من مستويات أعلى بعد أن كسرت حاجز الـ 45 ألف دولار منذ أمس وحتى صباح اليوم.

عملة إيثيروم هي الأخرى سجلت انخفاضا في سعرها خلال آخر 24 ساعة بنسبة 6.31% لتسجل 2219 دولارا، بحسب "كوين ماركت كاب".

ووفقا لشبكة سي إن بي سي، جاء انخفاض سعر بيتكوين بعد أسوأ يوم لبورصة ناسداك منذ أكتوبر، حيث انسحب المتداولون من أسهم التكنولوجيا بعد أن قادوا التقدم في عام 2023. وتداولت الأسهم على انخفاض اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت عوائد السندات.

وقال زاك باندل، مدير الأبحاث في Grayscale Investments: "تعثرت أصول TradFi خارج البوابة في عام 2024، مما ربما ساهم في زيادة النفور من المخاطرة". "بعد محو المراكز، نتوقع أن تستقر عملة البيتكوين حول المستويات الحالية حيث تنتظر الأسواق قرارًا بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية".

ومن ناحية أخرى، أشار المستثمرون إلى بعض المخاوف من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لن توافق على صندوق متداول في البورصة هذا العام كما هو متوقع من قبل العديد من المضاربين على صعود البيتكوين.

وقالت نويل أتشيسون، الخبيرة الاقتصادية ومؤلفة نشرة "Crypto is Macro Now" الإخبارية، إن حالة عدم اليقين هذه "أثارت بعض التوتر لدى المتداولين على المدى القصير الذين قرروا بعد ذلك التخلص من مراكزهم الطويلة، خاصة وأن الرافعة المالية كانت تتزايد بسرعة"، وفقا لسي إن بي سي.

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين" اليوم الأربعاء من أنه على الرغم من أنه يتوقع هبوطًا سلسًا في المستقبل، فإن رفع أسعار الفائدة لا يزال "مطروحًا على الطاولة".

كان المستثمرون يأملون في رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في ديسمبر إلى أن هذه الجولة من تشديد السياسة ربما تكون قد انتهت.

وقال باندل: "نشهد ضعفا في الأسهم والسندات والذهب وقوة في الدولار". "إذا تكررت هذه الرسالة في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، فقد يكون ذلك بمثابة رياح معاكسة إضافية على المدى القصير لأسواقنا".

لم يكن يناير شهرًا قويًا بشكل خاص بالنسبة لعملة بيتكوين. لقد أنهى الشهر باللون الأخضر 5 مرات من أصل آخر 11 عامًا، وفقًا لـ CoinGlass.

وقبل ارتفاع العام الجديد، كانت عملة بيتكوين خرجت من فترة تماسك مدتها ثلاثة أسابيع، لكنها تمكنت من إنهاء شهر ديسمبر بمكاسب بنسبة 12%، وأنهت عام 2023 بارتفاع 157%.

والعملات الرقمية المشفرة هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.