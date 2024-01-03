شعبة العطارة: قفزة كبيرة في أسعار الكمون والفلفل الأسود خلال شهرين

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار بعض أنواع التوابل ارتفعت في الأسواق كالكمون والفلفل الأسود، والتي تعد من أهم التوابل الأساسية في البيوت المصرية.



وأضاف توفيق، لمصراوي، أن كيلو الكمون البلدي والمستورد ارتفع إلى 400 جنيه مقابل 280 جنيها قبل شهرين، بزيادة 120 جنيها للكيلو.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الكمون جاء نتيجة قلة المعروض منه محليا، وارتفاع أسعار الكمون المستورد بشكل كبير نتيجة قلة المعروض منه عالميا، حيث يتم استيراده من الهند التي شهدت تراجعا في إنتاجها لبعض التوابل هذا العام، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وأشار إلى أن سعر كيلو الفلفل الأسود ارتفع إلى 240 جنيها مقابل 170 جنيها قبل شهرين، بسبب ارتفاع تكلفة استيراده نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث يتم استيراده من البرازيل.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية لمستويات قياسية تجاوزت 50 جنيها، حيث وصل إلى حدود 54 جنيها منذ الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق، وهو ما يعود إلى نقص المعروض من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات، وتقييد حدود استخدامات بطاقات الدفع بالعملات الأجنبية.

وذكر توفيق أن مصر تستورد أغلب التوابل من الخارج، من دول كالهند وتركيا وأفغانستان وسوريا والمغرب.

وبحسب توفيق، سجل سعر كيلو الثوم والبصل البودرة نحو 80 جنيها، ووصل سعر كيلو الحبهان إلى 90 جنيها، وجوز الطيب إلى نحو 800 جنيه والقرنفل إلى نحو 660 جنيها.