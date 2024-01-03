بعد الأساسية.. وي ترفع أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي

كتب- علاء حجاج:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار السعات الإضافية بمعدل تراوح بين 20 و30 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءا من 5 يناير الجاري.

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني للشركة، أصبحت أسعار الباقات الإضافية بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

20 جيجابايت: 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

50 جيجابايت: 80 جنيها بدلا من 60 جنيها.

100 جيجابايت: 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

كذلك استحدثت الشركة سعات "جيجاتانك" الإضافية والتي تمنح المستخدمين سعات إضافية كبرى في حال انتهت سعات التحميل الخاصة بهم قبل موعد التجديد.

وجاءت أسعار سعات "جيجاتانك" كالتالي:

400 جيجابايت: 325 جنيها.

2000 جيجابايت: 1250 جنيها.

كانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.