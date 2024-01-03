تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 يناير

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3574 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3622 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3169 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2717 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25354 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.