ارتفاع أسعار اللحوم والأرز في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الأرز واللحوم الطازجة والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار أنواع من الجبن، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.49 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 42.94 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.81 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 68.16 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.12 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 24 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 55.39 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.96 جنيه، بزيادة 3.27 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.52 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 29.5 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.77 جنيه، بتراجع 84 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 122.91 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 235.83 جنيه، بتراجع 3.45 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.62 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 69.27 جنيه، بزيادة 1.76 جنيه.