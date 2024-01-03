سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل التراجع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب بيانات الشعبة العامة لتجارة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب تراجع بنحو 35 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الانخفاض اليوم حتى منتصف التعاملات 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2113 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2050 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بانخفاض 9.39 دولار بنسبة 0.46%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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