إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل التراجع بمنتصف التعاملات

02:00 م الأربعاء 03 يناير 2024

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب بيانات الشعبة العامة لتجارة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب تراجع بنحو 35 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الانخفاض اليوم حتى منتصف التعاملات 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2113 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2050 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بانخفاض 9.39 دولار بنسبة 0.46%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم تجارة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رئيس الحكومة يؤكد انفراد "مصراوي".. ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء رسميًّا .
مدبولي: لا نحدد أسعار السلع وقراراتنا الأخيرة لتنظيم السوق .
منخفض جوي جديد يمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس 7 أيام مقبلة .
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية .