ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل الرومي وانخفاض الفاصوليا بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الفاصوليا.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.