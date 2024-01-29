70 جنيها تراجعا بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 70 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2587 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3326 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3880 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4434 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 31040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أول تداولات الأسبوع، بزيادة 7.15 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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