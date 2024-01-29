إيناب سيبترول التشيلية تعتزم ضخ استثمارات 70 مليون دولار بمصر في 2024



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت دينيس أبو دينين، رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية، اعتزام الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالي 70 مليون دولار خلال عام 2024 لحفر 4 آبار تنموية و3 آبار استكشافية بمناطق امتياز شهد وشمال شرق شهد والزهراء بالصحراء الغربية بمصر.

وأشارت أبو دينين إلى انتهاء عمليات البحث السيزمي التي أجرتها الشركة في منطقة غرب عامر بالصحراء الغربية، والتي استحوذت عليها الشركة التشيلية مؤخراً تمهيداً لبدء عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة شركة إيناب سيبترول مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وخططها خلال الفترة المقبلة في ضوء استحواذها على منطقة امتياز غرب أبو عامر مؤخراً.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي ومشروعات القيمة المضافة.

وأشار إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز، وبنية تحتية قوية تضمن مرونة كافة الأنشطة البترولية في ظل منظومة التعاون والتكامل التي يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.

وأشارت رئيسة الشركة إلى تنفيذ مبادرة للطاقة المستدامة بمنطقة شمال رأس قطارة لتقليل الاعتماد على السولار وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة في توليد الكهرباء، كما أكدت اعتزاز الشركة بالعمل في مصر واعتزامها الاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز والتوسع في أنشطتها.

ولفتت إلى مشاركات الشركة للمساهمة المجتمعية في مناطق عملها من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لسكان المناطق المجاورة، وعمليات ترميم للمدارس والمباني السكنية، فضلاً عن توفير معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.