رقم تاريخي.. الصادرات الهندسية ترتفع إلى 4.2 مليار دولار في 2023



كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2023 بنسبة 10.5%، حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بنحو 3.841 مليار دولار خلال عام 2022.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الاثنين، عن أن صادرات الكابلات حققت نموا بنسبة 53.2%، وقطاع الأجهزة المنزلية سجل زيادة بنسبة 2.5%، وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية حقق زيادة بنسبة 20.9%.

أما وسائل النقل سجلت زيادة في الصادرات بنسبة 116.3%، وحققت صادرات الآلات والمعدات نمو بنسبة 67%، وتشكيل المعادن حقق زيادة بنسبة 62.7%، والمعادن بنسبة 27.3%، وفقا للتقرير.

وأشار تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أنه جاء في مقدمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها خلال عام 2023 الدول الأوروبية ومنها (تركيا - هولندا - ألمانيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا )، ومن دول آسيا (السعودية - الإمارات - العراق - الصين - عمان - أذربيجان - البحرين - سوريا)، وفي أفريقيا (ليبيا - الجزائر - السودان - كوت ديفوار - موريشيوس - إثيوبيا - جنوب السودان).

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تجاوز صادرات قطاع الصناعات الهندسية لمستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ يعتبر نجاحا كبيرا للشركات المصرية الهندسية، كما يعد تكليلا لجهود المجلس التصديري في فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وأضافت مي حلمي أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدف 100 مليار دولار في السنوات القادمة.

وأكدت أن القطاع الهندسي يعد أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وأشارت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.