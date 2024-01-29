أسبوع القفزات.. ارتفاع أسعار 7 سلع غذائية واستهلاكية

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعا بالأسواق خلال الأسبوع الجاري ومن بينها أسعار بعض من السلع الغذائية، حسبما ذكر حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، وأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة حديد عز بالأسواق هذا الأسبوع إلى بين 57 و60 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار السكر ارتفعت بالأسواق بقيمة 2500 جنيه ليسجل 40500 جنيه.

كما ارتفعت أسعار كيس مكرونة حواء وزن 400 جرام ارتفع بنحو 3 جنيهات بالأسواق، ليصل إلى 15 جنيها مقابل 12 جنيها.

ورفعت أيضا شركة دومتي للصناعات الغذائية سعر ساندوتش سوبريم بنحو جنيهين، إلى 12 جنيها مقابل 10 جنيهات.

وزادت أسعار زبدة فرن وزن كيلو إلى 122.40 جنيه بالأسواق، كما صعد سعر زيت صني وزن 75 لتر إلى 66.67 جنيه.

وارتفعت عبوة تونة صان شاين بقيمة 5 جنيهات بالأسواق إلى 70 جنيها مقابل 65 جنيها.

وشهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعا كبيرا بالأسواق خلال الأيام الجارية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، وعلى خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلى مستويات أعلى من 60 جنيها.

وللمزيد من التفاصيل بشأن ارتفاع أسعار عدد من السلع خلال الأيام الأخيرة يمكنك تصفح الروابط التالية:

ارتفاع سعر عبوة تونة صن شاين 5 جنيهات في الأسواق

المواد الغذائية: ارتفاع أسعار زبدة فرن وزيت صني اليوم بالأسواق

المواد الغذائية: 2500 جنيه زيادة في سعر طن السكر بالأسواق

المواد الغذائية: 3 جنيهات زيادة بسعر كيس مكرونة حواء في الأسواق

دومتي ترفع سعر "ساندوتش سوبريم" جنيهين في الأسواق

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