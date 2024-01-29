إمبابي: إرسال كشف من شركات السجائر بأسماء التجار لجهاز حماية المستهلك

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن اجتماعا عقد اليوم مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بوجود كافة الشركات العاملة في قطاع السجائر، والذي شهد مناقشة أزمة ارتفاع الأسعار الحالية وسبل حلها.

وبحسب تصريحات صحفية لإمبابي اليوم، أسفر الاجتماع عن التزام الشركات بإرسالها كشف مفصل إلى الجهاز، يوضح فيه اسم التاجر سواء جملة أو موزع أو حتى كشك موضح به الاسم والعنوان.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى متابعة الجهاز كل تاجر أو متعهد، وإحكام الرقابة، على أن يتم شطب أي من هؤلاء لدى الشركات العاملة في السوق من يثبت للجهاز أنه تلاعب أو حجب البضاعة عن السوق.

وتشهد مصر في الشهور الأخيرة أزمة في سوق السجائر تمثلت في نقص المعروض وارتفاع الأسعار لمستويات أكبر بكثير من أسعارها الرسمية لدى الشركات، ورغم رفع الأسعار من الشركات مؤخرا فإن الأزمة لم تحل حتى الآن.