صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق أعلى مستوى في تاريخها خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في 2023 حوالي 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 602 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.5 مليار دولار، وفقا لبيان من المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الاثنين.

وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بحسب البيان.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15%، كما بلغت صادرات شهر فبراير حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5%، وبلغت صادرات مارس حوالي 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وبلغت صادرات شهر أبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%، وبلغت صادرات شهر مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالي 487 مليون دولار بنسبة نمو 64%، وفقا للبيان.

ووصلت صادرات شهر أغسطس إلى حوالي 522 مليون دولار بنسبة نمو 32%، وسجلت صادرات شهر سبتمبر نحو 397 مليون دولار بنسبة نمو 10%، وبلغت صادرات شهر أكتوبر حوالي 398 مليون دولار بنسبة نمو 18%.

وبلغت صادرات شهر نوفمبر حوالي 400 مليون دولار بنسبة نمو 20%، وبلغت صادرات ديسمبر حوالي 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022، وفق البيان.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 17%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات.

وجاءت بعدها الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 745 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في عام 2023، احتلت السودان المركز الأول بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، ويليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%.

وجاءت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وفلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%، واليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، والعراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، وإيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%.

وجاءت الإمارات بقيمة صادرات غذائية إليها 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، ثم الجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، وإسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، وهولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، والمغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، والصين في المركز الخامس عشر بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%.

وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2023، وفقا للبيان.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات الغذائية المصرية لها في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بقيمة صادرات 470 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 272 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار.

وجاءت بعد ذلك إسبانيا بقيمة صادرات إليها 133 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 172 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار، ومدغشقر بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، ثم البرازيل بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 25 مليون دولار.

وجاءت بعد ذلك فلسطين بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، واليمن بقيمة صادرات 185 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، واليونان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 16 مليون دولار، والإمارات بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، وجنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار.

وجاءت أيضا بعد ذلك فرنسا بقيمة صادرات إليها 56 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار، وساحل العاج بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، وتنزانيا بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة 9 ملايين دولار.