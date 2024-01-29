معيط: ندرس إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

القاهرة- (وكالات):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيرا إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية.

وأضاف معيط، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وأوضح معيط أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.

وأشار إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.

وقال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: "نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار".

وأشار معيط إلى أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار.

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