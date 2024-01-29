ارتفاع أسعار البطاطس والليمون وتراجع الكوسة والخيار بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفاصوليا، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي، والليمون البلدي، والرمان خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما تراجعت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي، والخيار، والكانتلوب في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 8 جنيهات و22 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 13 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 14 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 13 و21 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.