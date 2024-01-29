سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع 75 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 75 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2550 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3279 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3825 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4371 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2032 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بزيادة 12.6 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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