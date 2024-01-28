التنظيم والإدارة يمد فترة التقديم على وظائف التربية والتعليم والبريد



كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مد فترة التقديم في 4 مسابقات لشغل وظائف بجهات وزارة التربية والتعليم، وهيئة البريد، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حتى يوم الخميس 15 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجاري، على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

وأرجع الجهاز قراره إلى الإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم في المسابقات التي ينظمها الجهاز، بحسب بيان له اليوم الأحد.

وأكد الجهاز أنه لن يألو جهدا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الإلكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني.

كما يهيب الجهاز بالراغبين في التقدم بعدم التعامل مع سماسرة الوظائف، ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الإلكتروني نيابة عنهم أو التأثير في مجريات المسابقة، وفقا للبيان.