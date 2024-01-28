بعد قفزة عوضت خسارته.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بقيمة 100 جنيه بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2600 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 3343 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 31200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وانخفض إلى نحو 2018.52 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية بتراجع 2.32 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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