دومتي ترفع سعر "ساندوتش سوبريم" جنيهين في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية رفعت سعر ساندوتش سوبريم جنيهين بالأسواق.

ووفقا للمنوفي، فإن سعر ساندوتش دومتي سوبريم ارتفع إلى 12 جنيها مقابل 10 جنيهات، قبل الزيادة.

وشهدت أسعار العديد من السلع الغذائية ارتفاعا مؤخرا بالسوق مع زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" في عام 1988، وتعمل في إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات الجبنة والعصائر الطبيعية والمشروبات.