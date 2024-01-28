تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 28 يناير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4345 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4459 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3902 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3344 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31213 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.