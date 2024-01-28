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البورصة تقفز بنسبة 3.47% إلى مستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات الأحد

03:24 م الأحد 28 يناير 2024

البورصة

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.47%إلى مستوى 28626 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند الإغلاق.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي شراء بقيمة 36 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 30 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6 ملايين جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.29% إلى مستوى 27666 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

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