البورصة تقفز بنسبة 3.47% إلى مستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات الأحد
كتب- أحمد والي:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.47%إلى مستوى 28626 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند الإغلاق.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.41%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي شراء بقيمة 36 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 30 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6 ملايين جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.29% إلى مستوى 27666 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
فيديو قد يعجبك: