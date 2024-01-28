ما مهلة سداد باقة التليفون الأرضي مسبقة الدفع والإجراءات في حالة التأخر؟

كتب- علاء حجاج:

تتيح الشركة المصرية للاتصالات 3 أنظمة لباقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع، باشتراكات متفاوتة.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، هناك 3 أنواع لباقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع، وهي " شهرية - ربع سنوية - سنوية".

وتتراوح اشتراكات الباقات مسبقة الدفع بين 25 جنيها، و40 جنيها، و70 جنيها شهريا، بدون ضريبة القيمة المضافة.

ويمكن دفعها مقدما شهرياً أو كل 3 أشهر أو سنوياً، بحسب النظام الذي يختاره العميل.

وفي السطور التالية يرصد مصراوي المهلة المتاحة لدفع قيمة الباقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الشركة المصرية للاتصالات في حال عدم تجديد الباقة في موعدها.

الباقة الشهرية: موعد تجديدها شهري، وفي حال عدم الدفع في نفس يوم التجديد يتم إيقاف الخط من اليوم التالي له.

الباقة ربع السنوية: موعد تجديدها كل 3 أشهر، وفي حالة عدم الدفع في تاريخ التحديد يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمدة 3 أيام من اليوم التالي، وفي حالة استمرار عدم الدفع يتم إيقاف الخط بعد نهاية الأيام الثلاثة أي بداية من اليوم الرابع لتاريخ التجديد.

الباقة السنوية: موعد التجديد سنوي، ويتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمدة 7 أيام بداية من اليوم التالي لتاريخ التجديد، وفي حالة الاستمرار في عدم الدفع يتم إيقاف الخط بعد نهاية الـ 7 أيام، أي بداية من اليوم الثامن لتاريخ التجديد.

اقرأ أيضا:

المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع