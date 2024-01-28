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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقفز 100 جنيه للجرام بمنتصف التعاملات

01:56 م الأحد 28 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 100 جنيه، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2600 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3343 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 31200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وانخفض إلى نحو 2018.52 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية بتراجع 2.32 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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