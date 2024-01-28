بعد رفعها في "عز".. مواد البناء: قفزة لأسعار الحديد بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا كبيرا أمس بالأسواق، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر طن الحديد إنتاج شركة حديد عز بالأسواق أمس إلى بين 57 و60 ألف جنيه للمستهلك مقابل 50 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

كما صعد سعر طن الحديد إنتاج شركتي السويس والمصريين إلى بين 58.5 ألف جنيه و59 ألف جنيه، بحسب الزيني.

ويتراوح سعر طن الحديد للمصانع الاستثماري بين 56 ألف جنيه و57.5 ألف جنيه، وفقا للزيني.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازي.

وكسر سعر الدولار في السوق الموازي حاجز 60 جنيها الأسبوع الماضي، ليتراوح بين 60 و67 جنيها خلال الأيام الأخيرة.

ورفعت شركات الحديد الأسعار 3 مرات خلال يناير الجاري.

كانت شركة حديد عز أعلنت رفع سعر الحديد من منتجاتها تسليم أرض المصنع للمرة الثالثة خلال أسبوعين بمجموع زيادة نحو 12.8 ألف جنيه، آخرها زيادة سعر الطن بنحو 6981 جنيها بدءا من أمس، ووصل السعر تسليم أرض المصنع إلى 55281 جنيها.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

اقرأ أيضا:

زيادة ثالثة في أسبوعين.. سعر "حديد عز" يقفز 7 آلاف جنيه بدءا من اليوم

أسعار الحديد في مصر تقفز 10 أضعاف خلال آخر 10 سنوات (تفاعلي)