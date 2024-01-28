المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع

كتب- علاء حجاج:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بزيادة وصلت قيمتها إلى 5 جنيهات، وذلك بداية من 11 يناير الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، تغيرت أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع إلى 25 جنيها شهريا (75 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 20 جنيها شهريا، و40 جنيها شهريا (120 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 35 جنيها، و70 جنيها شهريا (210 جنيهات كل ربع سنة) بدلا من 65 جنيها.

كانت المصرية للاتصالات رفعت إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيه.

ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب التليفون الأرضي البالغة قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيها بنسبة زيادة تخطت 106% ليصل إجمالي مصاريف الطلب والتركيب بدون ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة 167.5 جنيه بدلا من 90 جنيها.

كذلك رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، منذ 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، وبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

ويصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.