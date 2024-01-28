تراجع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري والكابوريا اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها، بتراجع جنيهين.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و235 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 80 و130 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.