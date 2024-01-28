زيادة أسعار الطماطم والبطاطس وتراجع البصل والبسلة اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل، والملوخية، والليمون البلدي، والرمان، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما تراجعت أسعار البصل، والكوسة، والبسلة، واليوسفي، والجوافة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل بين 8 جنيهات و22 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 13 و15 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

البسلة بين 16 و20 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و9.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و20 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الرمان بين 10 جنيهات و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.