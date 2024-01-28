الضرائب: هؤلاء الممولون مطالبون بإصدار إيصالات إلكترونية بدءا من فبراير

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة (من المرحلة الرئيسية الرابعة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ملزمون بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي اعتبارًا من 1 فبراير 2024.

وطالبت رشا عبد العال الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، وفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها، فهي مكملة لعملية التحول الرقمي.

وذكرت عبد العال أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهزة أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.

وأفادت رشا عبد العال بأن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.

وقالت إن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويُمكن التحقق منه رقميًا ، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.

وأضافت أن هناك 10 أنواع متخصصة للإيصالات الإلكترونية بالإضافة إلى الإيصال العام، وأنواع الإيصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، والإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، والإيصال الخاص بخدمات النقل، والإيصال الخاص بخدمات الترفيه، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية، والإيصال الخاص بالخدمات العامة، وإيصال المرافق، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، والإيصال الخاص بالتعليم، والإيصال الخاص بخدمات الشحن.

وطالبت رشا عبد العال الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي: (اضغط هنا).