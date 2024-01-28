ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الحديد وارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 47354 جنيها، بزيادة 2773 جنيها.

سعر طن حديد عز: 49616 جنيها، بزيادة 2155 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2454 جنيها، بزيادة 65 جنيها.

Displaying الدكتور أيمن سالم أثناء إجراء إحدى العمليات الجراحية المعقدة في مستشفى الزقازيق العام.