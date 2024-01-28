سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وانخفض الجرام 50 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2533 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وانخفض إلى نحو 2018.52 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية بتراجع 2.32 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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