مصر توقع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع هونج كونج هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقاء ثنائي، مع كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات حول آليات التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، قال معيط إنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام، والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج، والاتفاق أيضًا على نقل وتبادل الخبرات والوفود في مجالي الضرائب والجمارك.

وأعرب معيط عن تطلع الحكومة المصرية إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرص الجانب المصري على تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف الاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.

وذكر الوزير أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، على نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.