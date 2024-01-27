وزير الاتصالات يبحث مع "فودافون للحلول الذكية" خطتها التوسعية في مصر

كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من مجموعة فودافون للحلول الذكية العالمية، برئاسة سكوت بيتي رئيس مجموعة فودافون للحلول الذكية ورئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية، خطط الشركة التوسعية في مصر.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت، قال وزير الاتصالات إن الدولة مهتمة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية.

وأشار إلى تحفيز الشركات على الاستثمار في تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبني منظومة العمل عن بُعد، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

وأكد حرص الوزارة على التوسع في إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب من كافة المحافظات في مختلف التخصصات التكنولوجية وبناء مصفوفة متكاملة من المهارات لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد سواء من خلال الالتحاق بإحدى الشركات المتخصصة في هذه الصناعة داخل محافظاتهم، أو العمل من أماكنهم عن بُعد لصالح هذه الشركات.

وقال سكوت بيتي إن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة مما يدفع الشركة لمزيد من التوسع داخل السوق المصري.

وأضاف أن التطور والدعم المستمر من الوزارة في مختلف القطاعات التكنولوجية، والتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في إعداد وتأهيل كوادر فعالة في السوق العالمي يدعم نمو الكوادر البشرية.

وأوضح بيتي أن مجموعة فودافون للحلول الذكية ستقوم بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة حاليا لتشمل جوانب أحدث وأكثر تطورا لمواكبة التكنولوجيا العالمية وتطبيقاتها المختلفة والمتسارعة، بجانب كونها الذراع الاستراتيجي لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الكفاءة والجودة.

وذكر أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب لخلق مزيد من فرص العمل داخل مصر، وجذب المزيد من الأعمال والمشروعات للشركة وبالتالي للسوق المصري.

وقال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة تعمل مع شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في مصر، بهدف تلبية احتياجاتها التي تساعدها على التوسع في عملياتها وخاصة المتعلقة بتصدير الخدمات العابرة للحدود وتشجعها على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الظاهر إلى أن شركة فودافون للحلول الذكية تعد نموذجا مثاليا على الشراكة المثمرة بين الهيئة والشركات العالمية.

وأشاد بتميز خدمات التعهيد التي تصدّرها الشركة من مراكزها في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات بنظام العمل عن بعد، مما يتيح العديد من فرص العمل للشباب المصري.

وقالت رانيا صلاح، الرئيس التنفيذي لفودافون للحلول الذكية مصر، إنه من المتوقع أن يكون حجم التوسع 15% سنويا بعد التطور المرتقب للشركة وفتح مجالات تعاون وأعمال مع شركاء متعددين من القطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت إلى أن عدد موظفي الشركة في مصر بلغ أكثر من 9 آلاف موظف، منهم نحو 700 موظف يعملون عن بعد بمختلف محافظات موزعة على الدلتا وصعيد مصر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وتعد شركة فودافون للحلول الذكية "VOIS_" هي الذراع الاستراتيجي لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الجودة والكفاءة في 28 دولة حول العالم، وتعمل مع الشركات الشقيقة لخلق قيمة مضافة للأعمال وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المتنوعة وخدمات التعهيد المتعددة، وفقا للبيان.

وتتواجد الشركة في أكثر من دولة حول العالم، بينما يتميز التواجد في السوق المصري بالتنوع فى الخدمات المقدمة لعملائها. وتطورت الشركة منذ تأسيسها عام 2006 لتصبح شركة عالمية ومركز امتياز للحلول الذكية يركز على إضافة القيمة وتحقيق نتائج إيجابية لأعمال شركة فودافون العالمية.

وحضر اللقاء بيدرو ساردو المدير التنفيذى لقطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون للحلول الذكية العالمية، ورانيا صلاح الرئيس التنفيذي لشركة فودافون للحلول الذكية مصر، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".